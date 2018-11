Vandalen viseren opnieuw bushokjes Kristien Bollen

05 november 2018

17u36 1

Vandalen hebben een bushokje in de Ernest Claesstraat beschadigd. De feiten werden zaterdag vastgesteld. Het glas van de achterwand werd verbrijzeld. Maandag bleek ook een bushokje langs de Tessenderlobaan beschadigd te zijn. De politie onderzoekt of er een verband is met eerdere feiten. Zo werden in maart en april van dit jaar twaalf bushokjes beschadigd op een as tussen de deelgemeenten Schoonderbuken en Okselaar.