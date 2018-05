Vandalen viseren bushokjes 02 mei 2018

De bushokjes in Scherpenheuvel-Zichem zijn sinds een drietal weken het mikpunt van een groep vandalen. Zij laten een spoor van vernieling achter. Voor de burgemeester Manu Claes (CD&V) is dit totaal onaanvaardbaar. De politie volgt het dossier zeer nauwgezet op en stelt alles in het werk om de daders te vatten. "Ik hoop dat we hen snel de rekening kunnen presenteren. De limiet is hier meer dan bereikt!"





Afgelopen weekend moesten twee bushokjes (Café Nova en Koebaan) op nog geen kilometer van elkaar aan de Diestsestraat eraan geloven. Telkens werd de achterzijde aan diggelen geslagen. Ook in de Molenstraat kreeg een bushokje vandalen over de vloer. Het weekend voordien werden eveneens drie bushokjes vernield, eind vorige maand nog eens vijf. De politie heeft een onderzoek geopend. Wie iets verdachts gezien heeft, kan dit altijd melden.





(KBG)