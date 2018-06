Vakantiewerking neemt intrek in De Beumkes VOORMALIG ZWEMBAD KRIJGT TIJDELIJKE INVULLING TOM VAN DE WEYER

22 juni 2018

02u39 0 Scherpenheuvel-Zichem Twee jaar na de sluiting klinken weer kinderstemmen in en rond het voormalig zwembad De Beumkes. Deze zomer nemen de vakantiewerking en de jeugddienst er tijdelijk hun intrek. Het stabiliteitsonderzoek aan het gebouw is inmiddels afgerond. "Het gebouw is nog in redelijke staat", aldus burgemeester Manu Claes (CD&V).

In juli en augustus slaan de vakantiewerking en de jeugddienst hun tenten op in De Beumkes. Het wordt de uitvalsbasis voor de activiteiten van de knuffel- en grabbelpas, de speelpleinwerking van Baloe en 'plein op wielen', een busje vol speeltuigen waarmee kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen ravotten. "De animatoren kunnen er samenkomen en hun materiaal opbergen", zegt Claes. "De Beumkes is vlakbij de buitenschoolse kinderopvang, de sporthal en Den Egger, waar de meeste activiteiten zich afspelen. Bovendien is er weer sociale controle op de site en kan de jeugddienst de band aanhalen met de skaters op hun terrein achter het zwembad."





Het zwembad ging dicht in juni 2016. De kosten om het te verbouwen naar de nieuwe Vlarem-normen waren te hoog. Sedertdien lag de site er wat mistroostig bij. Enkele ramen zijn stukgegooid. Begin dit jaar besloot de gemeente het gebouw in eigen beheer te houden, nadat geen kandidaat-overnemer was gevonden. Het stabiliteitsstudie moest eerst uitwijzen of het gebouw nog geschikt is als publieke ruimte. Hiervoor is nu groen licht gegeven. De studie hield wel geen rekening met een verbouwing tot een nieuw zwembad. "De investeringen en hoge exploitatiekosten van een zwembad zijn voor ons te hoog gegrepen", weet Claes inmiddels. "Een herbestemming is wel mogelijk, mits een aantal beperkte aanpassingen en herstellingswerken."





Verwarmingsinstallatie

"Er zal een nieuwe verwarmingsinstallatie moeten geplaatst worden en de kuip wordt opgevuld om er een vloer op te plaatsen. De vloer van de kleedkamers moet geëgaliseerd worden. De administratieve dienst maakt een kostenraming voor deze werken. Op basis hiervan wordt beslist welke nieuwe invulling het gebouw krijgt."





De studie gaf geen advies over welke invulling dat mag worden. De mogelijkheden liggen dus weer helemaal open. De zone is ingekleurd voor dagrecreatie. Er werd gedacht aan een ontmoetingsruimte voor jongeren, ruimte voor creatieve projecten, optredens en feestjes, indoor skating, indoor petanquebanen, een zaal voor gevechtssporten of turnen en ruimte voor heemkundig archief. Recent was ook sprake van een sociaal buurthuis of dansschool.