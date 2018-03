Twintiger krijgt 200 uur werkstraf voor mislukte overval 15 maart 2018

Een 28-jarige man uit Scherpenheuvel heeft een werkstraf van 200 uur gekregen voor een gewapende overval bij een koppel thuis. N.B. drong met een kompaan op 13 mei 2016 binnen bij de slachtoffers terwijl hun vier kinderen aanwezig waren. B. wou er naar eigen zeggen voor 25.000 euro aan drugs buitmaken. De man des huizes werd gewond in het gezicht en werd met een koevoet geraakt aan zijn been. Zijn partner kon ontsnappen. De twee overvallers moesten afdruipen zonder buit. De twintiger kon, aan de hand van een persoonsbeschrijving, al snel worden opgepakt. Tijdens zijn verhoor ging hij over tot bekentenissen maar hij weigerde de naam van zijn mededader te verklappen. Het parket dagvaardde een twintiger uit Diest, maar die werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. B. kreeg een werkstraf van 200 uur en moet zijn slachtoffers in totaal een morele schadevergoeding van 1.050 euro betalen. Zijn auto werd verbeurdverklaard. (KAR)