Twintiger die verdacht wordt van verkrachting na carnavalsfuif blijft aangehouden Kim Aerts

19 maart 2019

16u49 5 Scherpenheuvel-Zichem De 26-jarige Valentin-Dorin P. blijft in de cel op verdenking van verkrachting van een 55-jarige vrouw na een carnavalsfuif in Zichem op 6 maart. De Roemeense twintiger blijft zijn betrokkenheid ontkennen.

De verkrachting van de vijftiger gebeurde op woensdag 6 maart tussen 3.30 en 5 uur langs de openbare weg in Ter Elzen in Zichem. De vrouw had kort daarvoor te voet de carnavalsfuif op de Markt verlaten. Het slachtoffer maakte meteen melding van de feiten bij de politiemensen die toezicht hielden op het carnavalsgebeuren. De politie van Demerdal-DSZ startte een uitgebreid onderzoek, hoorde getuigen en bestudeerde camerabeelden. Na negen dagen kon de recherche een verdachte identificeren. Op donderdag 14 maart vorderde het parket de onderzoeksrechter die dezelfde dag een huiszoeking beval in de woning in Scherpenheuvel-Zichem waar de verdachte zou verblijven. De 26-jarige man werd tijdens de huiszoeking gearresteerd. Hij werd vorige vrijdag verhoord door de politie en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De verdachte ontkent dat hij de vrouw zou verkracht hebben. “Op basis van een buurtonderzoek zijn ze bij mijn cliënt terecht gekomen”, zegt zijn advocaat Thierry Van Noorbeeck. “Maar hij blijft bij zijn standpunt dat hij niets met de feiten te maken heeft. Hij was ook aanwezig op het bal en hij is bereid om mee te werken aan het onderzoek”, bevestigt zijn raadsman. P. verschijnt volgende maand opnieuw voor de raadkamer. Zo lang blijft hij in de cel.