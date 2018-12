Tweede MS Run wordt hopelijk dubbel zo groot 400 motorijders en ook plaatselijke horeca hebben toegezegd Tom Van de Weyer

19 december 2018

18u34 0 Scherpenheuvel-Zichem Op Paaszondag 21 april 2019 rijdt vlakbij de basiliek de MS Run uit. “De gemotoriseerde rondrit voor kinderen en MS-patiënten wordt hopelijk dubbel zo groot als de eerste editie”, zegt initiatiefnemer Peggy Goossens (57). “Sponsors zijn nog steeds welkom.”

Peggy was als jongere twee keer Belgisch kampioene veldlopen en later had ze een reisbureau. Ze sukkelde al enkele jaren met haar rug, toen ze in 2010 het verdict kreeg dat ze MS (Multiple sclerose) heeft. “Die mededeling viel koud op mijn dak. MS is een ziekte van het centraal zenuwstelsel en géén spierziekte”, benadrukt ze. “Er is nog maar weinig over geweten, daarom is onderzoek hard nodig. Gelukkig krijg ik goede begeleiding van de MS Liga, de huisarts en thuisverplegers.”

Twee tot drie keer per jaar gaat Peggy meerdere weken revalideren in de MS-kliniek in Melsbroek. “Mijn motoriek wordt dan bijgesteld en ik ben er weer even bovenop. Het is mijn tweede thuis geworden. Voor mijn vrienden daar hou ik deze benefiet.”

In 2017 organiseerde ze voor het eerst de MS Run. Toen stond alleen een rondrit op het programma, waaraan zo’n 150 moto’s deelnamen. Dat leverde 5.000 euro op voor de MS-kliniek. “Dit jaar hoop ik 17.000 euro in te zamelen. Dat geld is nodig voor een nieuwe therapie, ontwikkeld door professor Marie D’Hooghe. Deze editie pak ik dus iets groter aan.”

Waca (War against child abuse) en de Antwerpse Moto Seingevers zullen de grote rondrit begeleiden. 400 voertuigen zijn al aangemeld, waaronder zijspannen en trikes. Voor het vertrek worden ze aan de basiliek gezegend door pastoor Van Hilst. MS-patiënten en kinderen mogen gratis meerijden. De rit is dit jaar ingekort tot 40 kilometer en blijft binnen Scherpenheuvel-Zichem.

“Daarnaast bieden we ook een wandeling aan van 8 kilometer, onder leiding van Rudi Boonen en Staf Boeckmans. Restaurant De Leeuw Van Vlaanderen op het Isabellaplein wordt het start- en eindpunt van de tochten per moto en te voet.”

Heel wat horecazaken rond de basiliek verlenen die dag hun steun. “Aan hun deur zal het logo van de actie hangen. Van een aantal dranken en gerechten staan ze een deel van de opbrengst af. Het is Pasen op 21 april, dus de paashaas zal niet ontbreken. In de hof rond de basiliek wordt een eierzoektocht gehouden.”

Peggy krijgt hulp van de Landelijke Gilde die de zaal Den Egger huurt. Daar gaat ’s avonds het slotoptreden door van De Romeo’s en Kontrair. “Deze editie wordt best zwaar , want ik zal de gehele dag in touw zijn.”

Wie de MS Run wil steunen kan geld storten op rekeningnummer van de Landelijke Gilde: BE27 454009710173, met de vermelding ‘MS run2-2019’. Voor een gift vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.