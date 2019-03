Tweede MS Run verwacht 400 motorrijders Tom Van de Weyer

25 maart 2019

14u41 0 Scherpenheuvel-Zichem De tweede MS Run, een rondrit met motors door Scherpenheuvel-Zichem voor kinderen en MS-patiënten, wordt gehouden op Paaszondag 21 april. 400 motorrijders zijn al aangemeld. “Deze Run wordt dubbel zo groot. We willen 17.000 euro inzamelen voor onderzoek naar Multiple Sclerose”, zegt initiatiefneemster Peggy Goossens.

Peggy kampt sinds 2010 zelf met MS, een ziekte van het centraal zenuwstelsel. “Ik hou deze benefiet voor mijn vrienden in de MS-kliniek in Melsbroek en de nieuwe therapie die dokter Marie D’Hooghe aan het uitwerken is.”

In 2017 organiseerde ze voor het eerst de gemotoriseerde rondrit door de regio. Dat bracht toen 5.000 euro op. “Deze editie blijven we met de tocht in Scherpenheuvel, maar we pakken het grootser aan. Wie niet voor de motor kiest, kan een geleide wandeltocht van acht kilometer maken. Wandelclubs kunnen ook zonder gids op pad met een stempelkaart. Het start- en eindpunt van de tochten - te voet of met de motor - is restaurant De Leeuw Van Vlaanderen op het Isabellaplein. Daar kan je inschrijven vanaf 9.30 uur. De motorrit vertrekt om 11.15 uur. De Dieste bierclub OBAD zal vier speciale bieren serveren en er is ook een stand met hotdogs en dranken.’s Avonds is er een optreden van De Romeo’s en Kontrair in Den Egger.”

“De voorbije weken hebben we 20.000 flyers rondgestuurd. 400 motorrijders hebben zich al aangemeld. Een aantal horecazaken rond de basiliek doet mee en zal een dagschotel serveren waarvan de opbrengst naar de MS Run gaat.”

Wie Peggy en de MS Run wil steunen kan geld storten op rekeningnummer van de Landelijke Gilde: BE27 454009710173, met de vermelding ‘MS run2-2019’. Voor een gift vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.