Tweede BK curryworsten eten in 't Perron 02 maart 2018

02u33 0 Scherpenheuvel-Zichem Jeugdhuis 't Perron organiseert voor het tweede jaar het Belgisch kampioenschap curryworsten eten. Morgen om 20 uur gaan de deuren open in ontmoetingscentrum Den Hulst.

De wedstrijd gaat om 21 uur van start in een zaaltje naast het jeugdhuis. Eerst krijgen de matadors een kwartier om zoveel mogelijk curryworsten soldaat te maken. De worsten van 100 gram en 18 centimeter lang dienen als scherprechter. De deelnemers krijgen elk een jurylid naast zich, die iedere hap controleert. Daarna volgt een halfuurtje uitbuiken. Alles moet binnenblijven en toiletbezoek is niet toegestaan.





Rik Nauwelaerts uit Beerzel komt zijn titel van vorig jaar verdedigen. Het was toen heel spannend, want nieuwkomer Christophe Geerts uit Ninove had 15 curryworsten verorberd, precies even veel als de kampioen. Wie het snelst de eerste curryworst had binnengespeeld was uiteindelijk de winnaar. "Dit jaar hopen we op een twintigtal deelnemers", zeggen Ben Mattheus en Kevin Torfs van 't Perron. "We hebben voor elk een setje van 20 worsten klaarliggen. Van ons jeugdhuis waagt niemand zijn kans, want wij zijn te druk bezig met bakken en jureren."





Na de wedstrijd is er een afterparty. Wie dan nog moed heeft, mag de curryworsten die over zijn verstouwen met een drankje. (VDWT)