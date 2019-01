Twee maanden wachten op... zelfde schepencollege Jan Boeckx wordt in 2022 wel nieuwe schepen van Openbare werken Tom Van de Weyer

02 januari 2019

17u58 0 Scherpenheuvel-Zichem Meer dan twee maanden na de verkiezingen heeft Scherpenheuvel-Zichem dan eindelijk haar bestuursploeg bekend gemaakt. Het zijn dezelfde namen, maar halfweg de legislatuur worden enkele portefeuilles gewisseld. Jan Boeckx lost in 2022 Marie-Jeanne Hendrickx af als schepen.

Burgemeester Manu Claes (CD&V) begint aan zijn vijfde termijn met de vertrouwde partner Open Vld en quasi dezelfde formatie als in 2013. Namens Open Vld wordt Kris Peetermans eerste schepen. Hij behoudt Cultuur, Sport en Middenstand. Nico Bergmans (derde schepen) doet verder met Stedenbouw, Mobiliteit en Openbare werken. Die post geeft hij in 2022 door aan partijgenoot Jan Boeckx. Ook Tony Vancauwenbergh (vijfde schepen en bevoegd voor Onderwijs, ICT en Digitalisering) geeft halfweg de rit twee posten door aan Boeckx: Sociale economie en Tewerkstelling.

De ‘rotatieschepen’ Boeckx is het compromis dat beide coalitiepartners overeenkwamen over de grote winst die Open Vld had gemaakt bij de verkiezingen. Open Vld had graag één schepen meer gehad dan CD&V, maar van rechtswege moet het college het met een schepen minder doen.

Bijzonder comité

Voor CD&V behoudt Lieve Renders (tweede schepen) Toerisme, Landbouw, Burgerzaken en Dierenwelzijn. Marie-Jeanne Hendrickx staat in 2022 al haar bevoegdheden af, Senioren en Personen met een beperking aan Renders en Welzijn, Armoedebestrijding en Kinderopvang aan zesde schepen Pauwels. Inne Pauwels blijft schepen van Financiën, Jeugd en Bibliotheek, maar wordt ook voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst (het vroegere OCMW). Hiermee krijgt ze een forse set bevoegdheden.

Marleen Van Meeuwen (CD&V) valt uit de schepenboot, maar wordt opgevist als voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt een beurtrol van drie voorzitters. Van Meeuwen neemt de eerste twee jaar voor haar rekening. Partijgenoten Arlette Sannen en Geert Janssens nemen de fakkel over, respectievelijk in 2021 en 2023.

Tien nieuwe raadsleden maken hun opwachting. De gemeenteraad wordt gemiddeld wat jonger en vooral vrouwelijker. Voor het eerst zijn de dames in de meerderheid, met 14 vrouwen naast 13 mannen.

Drie nieuwe mannen

Voor Open Vld maken Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe en Ursula Bervoets hun intrede. Sara De Kock (sp.a) was herverkozen, maar besloot om professionele redenen haar mandaat toch niet op te nemen. Rita Devos neemt haar plaats in, naast Christini Gounakis. Anne-Sophie Weckx (CD&V) neemt de zetel over van haar vader Herman. Suzy Wouters (Vlaams Belang) komt Joris De Vriendt vergezellen, die ook Rudi Vancauwenbergh naast zich krijgt. De N-VA-fractie krijgt drie nieuwe mannen erbij: Pieter Boudry, Alex Van Nijlen en Lieven Simon.

De installatievergadering schoot niet erg op. Acht vertegenwoordigers in de politieraad moesten aangeduid worden. De 135 papieren stembiljetten werden geteld en meermaals herteld om zeker te zijn. Pas na een halfuur was het resultaat duidelijk, maar dan moesten de documenten nog geprint worden. Een digitaal scherm hangt sinds kort in de raadzaal, al staan de agendapunten er minimaal klein op. Het bestuur timmert langzaam verder aan een vlotte doorgang van haar beleid.