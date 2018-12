Twee jaar cel voor hardleerse geweldenaar Stefan Van de Weyer

11 december 2018

15u18 0 Scherpenheuvel-Zichem Een dertiger uit Scherpenheuvel-Zichem werd door de Leuvense strafrechter veroordeeld tot twee jaar cel en 600 euro omdat hij het tot acht keer toe op zijn ex-vriendin had gemunt. Het kwam zes keer tot geweld tegen haar, één keer vernielde hij de voordeur van haar flat en hij verborg ook nog eens haar handtas. Deze feiten vonden tussen mei en november 2015 plaats in Aarschot, Diest en Leuven.

Op 29 november 2015 kwam het in Aarschot tot een triest hoogtepunt. De man drong de woning binnen van de vrouw, bij wie zijn ex onderdak had gevonden en richtte er een ware ravage aan. Hij ging hen te lijf met een briefopener, de vriendin van zijn ex viel in alle commotie uit het raam van haar flat op de tweede verdieping naar beneden op het gelijkvloers. Of de veroordeelde hier iets mee te maken had, kon niet worden hard gemaakt.

“De beklaagde beschikt over een gevuld strafrechterlijk verleden, niet alleen voor het plegen van vermogensdelicten maar ook voor alcohol- en druggerelateerde feiten en geweld. De beklaagde bevindt zich in uitvoering van meerdere straffen, waarbij er telkens sprake is van geweld, alcohol en/of drugs. Buiten een ernstige verslavingsproblematiek kampt hij ook nog met een ernstig probleem qua impulscontrole. Zijn voormalige partners waren rechtstreeks het slachtoffer van zijn geweld”, stelde de rechter in haar vonnis.

De geweldenaar, die momenteel in de Leuvense Hulpgevangenis zit, moet van de rechter zijn ex 2.000 euro schadevergoeding betalen.