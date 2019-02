Twee bestuursters lichtgewond Kristien Bollen

14 februari 2019

16u49 0

Een kop-staartaanrijding vond gisterenmiddag rond 12.30 uur plaats in de Diestsestraat in Scherpenheuvel-Zichem. De bestuurders betroffen een 31-jarige en een 57-jarige vrouw, beiden woonachtig in Scherpenheuvel-Zichem. Beiden werden licht gekwetst. De voertuigen werden getakeld en de brandweer kwam ter plaatse om het wegdek op te kuisen.