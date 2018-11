Twee bestuurders spelen rijbewijs kwijt Kristien Bollen

05 november 2018

18u36 0 Scherpenheuvel-Zichem De politie heeft tijdens twee controleacties evenveel bestuurders onder invloed betrapt.

Een eerste controle dateert al van vorige week donderdag, maar werd nu pas bekendgemaakt. De agenten haalden omstreeks 16.30 uur een wagen naar de kant in de August Nihoulstraat in Scherpenheuvel-Zichem. De 47-jarige bestuurder, zelf ook afkomstig uit Scherpenheuvel-Zichem, legde een positieve ademtest af. Hoeveel hij ongeveer gedronken had, was niet duidelijk. Maar alleszins wel genoeg om zijn rijbewijs meteen voor een periode van vijftien dagen in te trekken.

Afgelopen zaterdagochtend mocht een bestuurder omstreeks 2 uur naar de kant in de Bredestraat in Diest. De 28-jarige man uit Schaarbeek legde een positieve speekseltest af, wat wijst op drugsgebruik. Ook zijn rijbewijs werd meteen voor een periode van vijftien dagen ingetrokken.