Twee bestuurders onder invloed 17 mei 2018

De lokale politie heeft dinsdag tussen 17 en 21 uur een verkeersactie in de zone gehouden. Een 33-jarige man uit Tessenderlo blies positief en moest zijn rijbewijs afgeven voor een periode van zes uur. Een 42-jarige man uit Herselt had drugs gebruikt en zag zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken worden. Ook werden er twee boetes uitgeschreven voor voertuigen die niet geldig gekeurd waren. Een gelijktijdige snelheidscontrole in Schaffen en Kaggevinne leverde respectievelijk 66 en 25 laagvliegers op. (KBG)