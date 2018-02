Twee bestuurders onder invloed 07 februari 2018

02u49 0

De politie heeft afgelopen maandagmiddag omstreeks 13.30 uur een automobilist uit het verkeer gehaald op de Noordervest in Scherpenheuvel-Zichem. De 44-jarige man, zelf ook afkomstig uit Scherpenheuvel-Zichem, legde een positieve speekseltest af. Hij had met andere woorden drugs gebruikt.





Rond 16.30 uur werd op de Eduard Robeynslaan in Diest ook nog een 43-jarige automobilist gecontroleerd. Hij legde een positieve ademtest af. Beide bestuurders mochten hun rijbewijs voor een periode van vijftien dagen afgeven.





(KBG)