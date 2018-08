Try-out Xander De Rycke in jeugdhuis 't Perron 18 augustus 2018

02u21 0

Stand-upcomedian Xander De Rycke houdt een try-out van zijn nieuwe show 'Xander houdt het voor bekeken' op vrijdag 7 september in jeugdhuis 't Perron, in de Hulst 16. De show start tussen 20 uur en 20.30 uur, het juiste uur wordt tijdig aangekondigd. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via comedy.jhtperron.be. (VDWT)