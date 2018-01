Trouwring van jonggehuwden gevonden aan abdij 02u28 0 Tom Van De Weyer Paul op de plek waar hij de ring vond. Aan de binnenkant staan de namen Kelly en Bjorn, met trouwdatum 18 januari 2017 gegraveerd (inzet). Scherpenheuvel-Zichem Paul Van Sanden (67) uit Scherpenheuvel nodigt Kelly en Bjorn uit om hun trouwring bij hem op te halen. Het onbekende paar verloor de ring in de berm aan de abdij van Averbode. "Volgende week is het hun papieren bruiloft. Als ze hun trouwboekje tonen, krijgen ze de ring terug."

"Maandag was ik in het Merodegebied op exploratie naar verschillende soorten paddenstoelen", vertelt Paul, die vrijwilliger is bij Natuurpunt. "Ik was dus heel geconcentreerd in de graskant aan het speuren. Plots zag ik iets wonderlijks glinsteren dat niet door Moeder Aarde kan zijn gemaakt."





Tom Van De Weyer

Gevallen tijdens fietsen

Het kleinood lag naast het fietspad in de scherpe bocht van de Averboodsebaan N165 richting Veerle. "De voornamen van de tortelduifjes staan erin gegraveerd en hun huwelijksdatum: 18 januari 2017. Volgende week zijn ze één jaar getrouwd. Ik hoop dat ze hem dan terug hebben. Op internet heb ik tevergeefs gezocht naar huwelijksaankondigingen van koppels die Kelly en Bjorn heten. Waarschijnlijk is de ring uit een zak gevallen tijdens het fietsen. Hij zou ook kunnen zijn weggegooid, maar dan had hij toch veel verder in het veld moeten gelegen hebben", redeneert Paul. "Ik veronderstel dat niemand er in een razende bui vanaf wilde. Kelly en Bjorn mogen hem bij mij komen terughalen. Ik vraag wel hun trouwboekje als bewijs, zodat hij zeker bij de rechtmatige eigenaars terechtkomt." (VDWT)





DE JONGGEHUWDEN KUNNEN ZICH MELDEN VIA REDACTIEHAGELAND@HLN.BE