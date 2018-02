Transitie zoekt investeerders voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 20 februari 2018

02u26 0 Scherpenheuvel-Zichem De vzw Transitie Scherpenheuvel-Zichem wil een coöperatie oprichten om gemeentelijke gebouwen van groene stroom te voorzien. "We beginnen met zonnepanelen in Scherpenheuvel, maar het systeem kan maar werken als het regionaal georganiseerd wordt", zegt voorzitter Frank Van de Gehuchte.

"In het najaar willen we zonnepanelen plaatsen op een gemeentelijk gebouw. We hebben dit voorgesteld aan de milieuraad en het stadsbestuur dat positief reageerde." Er is een lijst gemaakt van gebouwen die in aanmerking komen, van basisscholen tot ontmoetingscentra. Transitie zal nog onderzoeken welke het meest geschikt is, qua ligging en sterkte van het dak. "Wij nemen de aankoop en plaatsing voor onze rekening. De panelen plaatsen kost 20.000 euro. We rekenen op minstens 80 mede-investeerders. Als er genoeg geïnteresseerden zijn, wordt de juridische structuur opgezet eind juni."





"Alle partijen hebben er voordeel bij", aldus Van de Gehuchte. "Burgers kopen een aandeel voor 200 à 250 euro en worden mede-eigenaar in de energieproductie. Ze krijgen een billijke vergoeding voor hun aandeel. De gemeente geeft ons een vergoeding voor de geproduceerde stroom. Die opbrengst kan geïnvesteerd worden in energiebesparing, zoals isolatie in scholen."





Van de Koning Boudewijnstichting heeft het plan al 2.500 euro gekregen. Transitie is op zoek naar vrijwilligers en organisaties die mee willen participeren. Voor hen wordt een infoavond gehouden op woensdag 14 maart om 19.30 uur in GC Den Egger, in de August Nihoulstraat 13-15. Info op www.scherpenheuvel-zichem.transitie.be. (VDWT)