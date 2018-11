Toneel Sint-Pieter brengt ‘Het testament van zatte Kamiel’ Geert Mertens

08 november 2018

Toneelgroep Sint-Pieter brengt in haar jubileumjaar ‘Het testament van zatte Kamiel’, een blijspel van Willy Gilis. De vereniging blaast dit jaar zeventig kaarsjes uit. De toneelgroep versterkte haar acteursteam dit jaar met drie nieuwkomers: Tim Bens, Jarne Wittockx en Zita De Broeck.

Regisseur van dienst is de Marokkaanse Testeltenaar Johnny Larbi Khetouta. Hij neemt al meer dan dertig jaar, sinds 1985, de regie voor zijn rekening.

“Drèke is een levenslustige gepensioneerde melkboer”, licht Johnny het verhaal toe. “Hij is al acht jaar weduwnaar en erg eenzaam. De dagen dat Greetje komt kuisen zijn een welgekomen afwisseling. Van de buurvrouwen en vooral van zijn dochter Elza en haar man krijgt hij niet veel vriendschap. Hij besluit eens uit te testen hoe populair hij zal worden als zijn omgeving denkt dat hij rijk is.”

Acteurs van dienst zijn Guy Bergen, Julie Brems, Lili Thiels, Nancy Nuyts, Sigi Van de Broek, Tim Bens, Eli Naulaerts, Jarne Wittockx en Zita De Broeck.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdagen 16 en 23 en op zaterdagen 17 en 24 november in het gemeenschapscentrum Den Egger in Scherpenheuvel. Meer info op 0477 72 36 68 of www.toneeltestelt.be.