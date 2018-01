Toerisme Hageland blijft groeien 24 januari 2018

02u30 0 Scherpenheuvel-Zichem De tewerkstelling in de Hagelandse horeca doet het bijzonder goed. Het aantal zelfstandigen in de sector is er in zes jaar tijd gegroeid van 997 naar 1.122, wat 12,5% sterker is dan andere toeristische regio's in Vlaanderen.

In de brede toeristische sector van Vlaams-Brabant werken vandaag 33.877 mensen. Dat blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut van Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers (RSVZ). "De variatie aan jobs is heel breed. Het gaat van personeel in de keuken tot administratieve jobs en bijvoorbeeld de verhuur van scooters. De horeca schept dan weer arbeidskansen voor jongeren, mensen die deeltijds willen werk, laaggeschoolden en anderstaligen", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.





Ondersteuning

Het Hageland doet het uitstekend in de cijfers. "Mensen beginnen onze regio te ontdekken en gezinnen met kinderen brengen er steeds vaker een weekendje door. Dit schept kansen voor lokale ondernemers." Toerisme Vlaams-Brabant doet heel wat inspanningen om de provincie te promoten. "Voor startende uitbaters van logies hebben we een consulent die adviezen verleent. Het aantal logies in de provincie is in vijf jaar gestegen van 340 tot 464 uitbatingen. We hebben een totale capaciteit van 30.907 bedden."





Een goed voorbeeld van de toeristische opleving is de bistro Het Mooi Alternatief in Houwaart. "Wij komen uit het Antwerpse", zeggen uitbaters Johan Van Crombrugge en Claudia Lefebvre. "We kwamen hier regelmatig wandelen. Op een van onze wandelingen vonden we de Sint-Jorishoeve uit 1835. In 2011 begonnen we hier ons verzorgingscentrum. In 2013 is de bistro erbij gekomen en daarna onze winkel met streekproducten." Op de bovenverdieping worden seminaries, en lessen yoga en mindfullness gegeven. Intussen heeft de hoeve ook een zelfoogsttuin van 80 are en er zijn plannen voor een wijngaard. "Sinds september hebben wij een jong personeelslid fulltime aangeworven."





(VDWT)