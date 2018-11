Tijdelijke schoolstraat houdt verkeerschaos uit Schoonderbuken Oudercomité vraagt om de ruime parkings te gebruiken in plaats van de straat Tom Van de Weyer

24 november 2018

17u05 0 Scherpenheuvel-Zichem De Vrije Basisschool Sint-Jozef in Schoonderbuken heeft een tijdelijke schoolstraat ingericht. “We moedigen de ouders aan om te parkeren op de twee ruime parkings in de buurt, zodat rond de schoolpoort een grote verkeerschaos uitblijft”, zegt Kirsten Vandenputte van het Oudercomité. “Het werkt, want de Houwaartstraat is al een heel stuk rustiger geworden.”

Ouders die hun kinderen brengen en ophalen deden alles om een plaatsje te bemachtigen vlakbij de schoolpoort. Het liep de spuigaten uit. “Ze parkeerden ongegeneerd op de wit-gele stippellijnen, op het voetpad, voor garagepoorten en zelfs op de oprit van buurtbewoners”, zegt Vandenputte. “Vorig jaar werd in het Oudercomité al besproken om iets te doen aan dat wildparkeren. Onlangs zagen we een oproep van de Vlaamse overheid om schoolstraten te organiseren. We hebben meteen actie genomen.”

In Schoonderbuken zijn twee ruime en gratis parkings beschikbaar, elk op nauwelijks 100 meter wandelen van de school. Ten oosten ligt de parking van KVV Scherpenheuvel Sport, ten westen de parking achter de kerk. “Dit zijn ideale ‘stapspots’, waar je comfortabel je auto kan achterlaten en naar de school wandelen”, zegt Vandenputte. “Nochtans werd dit te weinig gedaan.”

“Alle ouders hebben we een brief gestuurd. We vroegen hen om van die twee parkeerplaatsen gebruik te maken tijdens het brengen en ophalen van de kinderen. Zo blijven de schoolpoort en het zebrapad gespaard van grote drukte. We zijn nu twee weken bezig en onze oproep wordt goed gevolgd. De parkings raken ingeburgerd.”

s’ Ochtends voor het rinkelen van de bel komen ouders gemoedelijk aangewandeld met hun kinderen. “Het was hier altijd een worsteling om je auto achter te laten, zo dicht mogelijk bij de poort. Ikzelf was niet geheel onschuldig”, knipoogt Peter Goyvaerts. “Intussen zijn we het al gewoon om te parkeren achter de kerk en ons dagelijkse wandelingetje te maken. Het is maar een kort stukje.”

Tanja Bosmans woont enkele huizen verder en brengt haar kinderen steeds te voet naar school. “Als ik nog ergens naartoe moest, zag ik er tegenop om de auto buiten te rijden. Zo druk was het tijdens de spitsuren hier in de Houwaartstraat. Na twee weken is al grote verbetering merkbaar. In de directe omgeving staan geen auto’s meer. Buurtbewoners klagen niet meer dat er iemand op hun erf staat. De bussen kunnen vlot door.”

De schoolstraat is nog in voege tot 8 december. “Daarna hopen we op een permanente regeling om de school vrij te houden, bijvoorbeeld een parkeerverbod aan het begin en einde van de schooldag”, klinkt het. “We gaan vragen bij het gemeentebestuur wat de mogelijkheden zijn.”

Burgemeester Manu Claes (CD&V) reageert alvast positief. “Aan Basisschool ’t Belhameltje op de Keiberg hebben we al dergelijke verkeersborden staan en dat werkt goed. In Schoonderbuken kunnen we dit ook bespreken, samen met het Oudercomité en de schooldirectie.”