Tijdelijke omleiding door nutswerken

03 december 2018

11u33 1

De Pastoriestraat en de Monseigneur Bremsstraat in het centrum van Testelt zijn tot 12 december enkel berijdbaar op één rijvak, richting Averbode. Eandis is er bezig met nutswerken. Er worden nieuwe elektriciteitsleidingen gelegd. Wie uit Averbode komt richting Scherpenheuvel volgt de omleiding over Teekbroek en de spooroverweg aan de Stationswijk.