Theo Francken plooit niet voor vraag om asielcentrum open te houden 30 april 2018

Dertig demonstranten hielden zaterdag een vreedzame tocht van het Peeterskasteel naar de basiliek. Ze toonden hun solidariteit met de vluchtelingen van het asielcentrum in het kasteel dat tegen eind dit jaar de deuren sluit. Bij de basiliek overhandigde de groep een brief aan Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Die was weinig onder indruk van de actie.





Francken woonde in de Mariahal een mis bij met Syrische christenen. Hij had beloofd vooraf de groep even te ontmoeten. De 'Vrienden van de vluchtelingen' zijn sympathisanten, vrijwilligers, bewoners en oud-bewoners van het asielcentrum. Ze betreuren dat het dit jaar dicht moet. "We beseffen dat de beslissing van de regering onomkeerbaar is", zegt initiatiefnemer Achiel Feyaerts. "Toch willen we Francken met onze brief duidelijk maken hoe ontgoocheld we zijn. We hopen dat hij nog van mening veranderd." Enkele demonstranten wilden de discussie aangaan met Francken, maar die hield voet bij stuk. "Ik heb nooit beloofd dat het kasteel permanent open zou blijven. Ik waardeer jullie inzet de voorbije 2,5 jaar. Er komen geen nieuwe vluchtelingen naar Scherpenheuvel." Momenteel verblijven 150 mensen in het centrum, waarvan de helft jonge kinderen. Met name om hun nabije toekomst maken de betogers zich zorgen. "In ons land verhuizen elk jaar 10.000 kinderen, die moeten zich ook aanpassen aan een nieuwe situatie", zei Francken. Wanneer het centrum in Scherpenheuvel precies sluit, is nog niet beslist. (VDWT)