Taks op verblijfskaarten voor vreemdelingen komt er niet Tom Van de Weyer

01 februari 2019

De N-VA stelde in de gemeenteraad voor om een retributie te heffen op verblijfskaarten voor niet-EU-burgers. “De vergoeding zou 50 euro bedragen, wat billijk is voor de gemaakte onkosten om tijdelijk verblijfsrecht toe te kennen aan vreemdelingen”, zegt raadslid Lieven Simon. De meerderheid stemde tegen.

“De aanwezigheid van het vluchtelingencentrum in Scherpenheuvel rechtvaardigt de taks”, zegt Simon. “Verblijfskaarten moeten worden vernieuwd, vervangen of verlengd en dat brengt productiekosten en administratieve lasten mee. De inwoners van Scherpenheuvel-Zichem moeten toch ook betalen voor documenten zoals hun identiteitskaart.”

Raadslid Christini Gounakis (sp.a) zag geen heil in het voorstel. “Slechts 1% van onze bevolking zou deze taks verschuldigd zijn. De gemeente heeft er geen enkele baat bij. Overigens moet de toegang tot de persoonsgegevens van deze mensen worden beschermd.”

“In 2018 werden 38 nieuwe verblijfskaarten uitgereikt en 46 werden hernieuwd”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “De helft van de kaarthouders komt uit het opvangcentrum. Zo’n kaart kost 23,20 euro, waarvan 4 euro gemeentebelasting is. Ter vergelijking, de identiteitskaart kost 20 euro. Eind dit jaar herzien we de belasting- en retributiereglementen. Op dit ogenblik is het niet aangewezen om deze retributie in te voeren. Er zijn relatief te weinig gevallen.” De meerderheid en sp.a stemden tegen. Het voorstel werd niet goedgekeurd.