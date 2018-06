Subsidie voor afwerking Poort Averbode 09 juni 2018

02u40 0 Scherpenheuvel-Zichem Vlaams minister Joke Schauvliege geeft een subsidie van 214.272 euro voor de afwerking van het project 'Poort Averbode'. Het Mariapark naast de abdij krijgt een opfrisbeurt, de historische walgracht wordt zichtbaar gemaakt en de Kroningskapel gerestaureerd. De werken starten nog dit najaar.

De zone rond de abdij werd in 2017 opgewaardeerd door de Vlaamse Landmaatschappij. De Lekdreef werd verkeersvrij gemaakt en het plein voor de abdij heraangelegd. De Kroningskapel kreeg een monumentale trap. Nu wordt het dak van het gebouw vernieuwd, de gevel opgevoegd en de hekken hersteld.





De beelden van de kruisweg in het Mariapark worden hersteld of vernieuwd, en er komen aanplantingen. Van op de parking Uitgeverijplein wordt een nieuwe toegang gemaakt tot het park. Bezoekers kunnen door het park wandelen naar het binnenplein van de abdij. De historische walgracht, die nog amper zichtbaar was, verschijnt opnieuw in het landschap. Een deel van de gracht wordt verder uitgegraven en verbonden met het nog bestaande noordelijke stuk.





"De abdij van Averbode is een historische en religieuze trekpleister", zegt Schauvliege. "De Vlaamse overheid wil de site opwaarderen tot een modern uitgeruste onthaalzone voor de bezoekers. Er komen ook nog info- en verbodsborden, houtwallen en groene aanplantingen."





(VDWT)