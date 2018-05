Straatlampen worden vervangen door LED 14 mei 2018

Binnen acht tot tien jaar wordt alle openbare verlichting in Scherpenheuvel-Zichem vervangen door LED-lampen. "Dit gaat enkele miljoenen kosten, maar op lange termijn besparen we meer op de energiefactuur en de uitstoot van CO²", zegt schepen van Ruimtelijke ordening Nico Bergmans (Open Vld). In 2015 had het schepencollege beslist om de straatverlichting geheel te doven tussen 23 uur en 5 uur 's ochtends. Dit werd gedaan om flink te besparen, maar heel wat inwoners voelden zich onveilig. Fietsers en voetgangers waren in het donker niet meer zichtbaar voor automobilisten. Op 35 belangrijke kruispunten en toevalswegen brandt sinds eind vorig jaar opnieuw licht. Bergmans heeft nu een alternatieve oplossing. "LED-lampen kan je op aangepaste lichtsterkte laten branden. Ik laat berekenen wat de vervangingsoperatie kost. Het volgende bestuur zal het lichtplan uitvoeren." (VDWT)