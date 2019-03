Stoet Schoonderbuken afgelast vdt

10 maart 2019

13u31 0

De carnavalsstoet van Schoonderbuken is afgelast na overleg met de politie, brandweer, technische uitvoeringsdienst van de stad en de organisatoren van cv De Bezembinders. “We hebben tot het laatste moment gewacht, maar we willen geen risico nemen”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “De voorspelde weersomstandigheden, code geel met rukwinden van 80 tot 100 km en overvloedige regen, laten niet toe om de stoet op een gegarandeerd veilige manier te laten verlopen noch voor de deelnemers noch voor het publiek. Spijtig voor de carnavalvierders en de moeite die gedaan werd in de voorbereiding maar safety first.”