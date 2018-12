Steve De Blick overleden Christian Hennuy

23 december 2018

Steve De Blick (43j), uitbater van het volkscafé Oud Schunnebroeck in Schoonderbuken is gisteren overleden in Gasthuisberg. Steve De Blick was uitbater van het laatste café van Schoonderbuken, dat twee jaar geleden nog aan bod kwam in een boek van David Winnen. Steve De Blick was ook kandidaat op de sp.a- lijst van Scherpenheuvel Zichem bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Gelegenheid tot groeten in funerarium Van de Laer in Scherpenheuvel-Zichem op donderdag 27 december om 18 uur, of op vrijdag 28 december vanaf 9.15 uur in café Oud Schunnebroeck. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 28 december om 10.30 uur in de Sint-Jozefkerk aan de Houwaartstraat in Schoonderbuken.