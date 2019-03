Stan de Opgroeicaravan helpt met opvoeding van je kind VDWT

18 maart 2019

19u13 0 Scherpenheuvel-Zichem Stan de Opgroeicaravan rijdt tot en met september door het Hageland. “Het is een laagdrempelig aanspreekpunt, waar mensen terecht kunnen met al hun vragen en zorgen over de opvoeding van hun kinderen”, zeggen projectmedewerkers Laurien Tielens en Emmelien Bens.

De Opgroeicaravan is een initiatief van De Schommel in Averbode, het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning. “Werkelijk àlle ouders zitten met vragen, of je nu nog moet bevallen of met een opgroeiende puber zit. Je hoeft je dus niet gegeneerd bij te voelen om ons te raadplegen”, zeggen de beide dames.

“De vintage caravan is gezellig ingericht om een kort pedagogisch gesprek te voeren. We hebben laptops bij, waarmee we je wegwijs kunnen maken in de verschillende organisaties of initiatieven die er zijn om je op weg te helpen. Er is ook een leeshoekje. We brengen gezinnen ook een stukje mediawijsheid bij, over hoe ze kunnen omgaan met bijvoorbeeld het sociale-mediagebruik van hun kroost.”

“Met Stan willen we ook bruggen bouwen tussen de verschillende Huizen van het Kind. In de kleinere gemeenten moeten het plaatselijk Huis van het Kind nog worden opgericht. In Scherpenheuvel-Zichem is het gevestigd in het OCMW, waardoor veel mensen toch wat schroom voelen om erheen te gaan met vragen.”

We gaan met de caravan langs bij scholen, maar ook op evenementen zoals Lolands en op aanvraag. Eromheen zijn speelse activiteiten. We hebben ook virtual realitybrillen waarop je eens kan ervaren hoe het is om terug peuter te zijn of hoe mensen met autisme de wereld zien.”