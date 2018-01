Stadsbestuur betaalt 60.000 euro voor aankomst ronde van België 02u26 0 Scherpenheuvel-Zichem De Baloise Belgium Tour komt in 2020 naar Scherpenheuvel-Zichem. De afsluitende tijdrit van de meerdaagse ronde van België wordt gereden in en om Averbode, op zondag 31 mei 2020.

De gemeente trekt in haar begroting 60.000 euro uit om het evenement binnen te halen via de vzw Sportinez, die deel uitmaakt van Golazo, de uitbater van De Vijvers in Averbode.





"Het is ons gelukt dankzij de inspanningen van het organisatiecomité van de Sinksenkoers in Averbode", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).





Tijdrit op tv

"De tijdrit komt live op tv en is voor ons de kans om onze toeristische troeven uit te spelen en publiciteit te maken voor de gemeente."





(VDWT)