Stadhuis moderniseert met fotocabine en databank Tom Van de Weyer

04 april 2019

18u03 0

Het stadhuis krijgt twee nieuwigheden die de dienstverlening naar de burger verbeteren: de fotocabine en de digitale databank voor aktes.

Sinds donderdag is een fotocabine beschikbaar. Je kan er pasfoto’s laten maken die conform zijn met de normen voor identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Je krijgt een set van zes foto’s voor zes euro. De gebruiksaanwijzing is met beeld en geluid. De cabine is beschikbaar tijdens de openingsuren van het stadhuis. “Het gebruik ervan is niet verplicht”, zegt schepen van Burgerzaken Lieve Renders (CD&V). “Je kan je pasfoto’s ook laten maken bij een fotograaf.”

Het stadhuis voert ook DABS in, de Databank van de Akten van Burgerlijke Stand. DABS vereenvoudigt de administratie door alle akten (geboorte, huwelijk en dergelijke) te centraliseren in een nationale databank. Nieuwe aktes worden digitaal aangemaakt en ondertekend. Bestaande aktes op papier worden gedigitaliseerd. Afschriften en uittreksels kan je in de toekomst aanvragen via het e-loket op de gemeentelijke website. “Een verandering is dat bij een huwelijk geen akte meer hoeft ondertekend te worden door het bruidspaar”, zegt Renders. “Het paar kan wel een ceremonieel document ondertekenen en ook de aanwezige kinderen, bij wijze van aandenken aan de trouwdag.”