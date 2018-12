Stad vindt geen heftruck: kraampjes blijven staan “Twintig parkeerplaatsen gaan verloren”, zeggen middenstanders Tom Van de Weyer

08 december 2018

14u42 2 Scherpenheuvel-Zichem Het bedevaartseizoen is al een maand voorbij, maar de verlaten kraampjes rond de basiliek staan er nog altijd. “Haal ze eindelijk eens weg, zodat onze klanten parkeerplaats hebben”, zeggen de omringende handelaars. Het stadsbestuur zou wel willen, maar vindt geen geschikte heftruck meer om de kraampjes te verhuizen.

Het toeristisch seizoen in de bedevaartstad eindigde op 15 november. De acht kraampjes op het Albertusplein en Isabellaplein worden rond die tijd door de gemeente opgetakeld en naar het stadsmagazijn gevoerd tot het volgend voorjaar.

Maar deze keer is er een onoverkomelijk probleem: de heftruck die Scherpenheuvel-Zichem elk jaar huurde om de kraampjes op te pikken is niet meer beschikbaar. De firma Foets zou hem onlangs verkocht hebben. Het was een zwaardere machine dan een doorsnee heftruck, met vorken van 2,4 meter. Een andere machine is niet voorradig. Op Facebook deden bewoners suggesties aan schepen van Middenstand Kris Peetermans waar je heftrucks kan huren. “We zoeken een oplossing”, liet het stadhuis weten, maar de kraampjes zijn na twee weken nog niet weg.

Het geduld van de omringende middenstanders raakt stilaan op. Zij zien parkeergelegenheid voor de klanten aan hun neus voorbij gaan. “Is het zo moeilijk om een andere machine te vinden en die kraampjes op te laden? Was er in heel Vlaanderen maar één heftruck die dat werk aankon?”, vraagt Dominique Maloens van souvenirwinkel De Wildeman. “Waren de kraampjes overigens niet demonteerbaar? De stad besteedde veel geld om ze te laten maken, ze verhuurt ze voor een spotprijsje en nu is het blijkbaar te kostelijk om ze te verplaatsen.”

“Wij hebben niets tegen de kraampjes op zich”, benadrukken de middenstanders op het Albertus- en Isabellaplein. “Tijdens het seizoen trekken ze volk naar het centrum. Maar nu ze gesloten zijn tot maart mogen ze wel verdwijnen. De ruimte die vrijkomt wordt blauwe zone en levert twintig parkeerplaatsen op, vlakbij onze winkels.”

“De lege kraampjes hebben nu geen enkel nut. Mensen die Scherpenheuvel bezoeken vragen of er geen kerstmarkt kan gehouden worden, maar dat gaat niet. Ze mogen niet permanent blijven staan, want er is geen bouwvergunning voor.”

“De kraampjes zouden snel weg moeten”, bevestigt burgemeester Manu Claes (CD&V). “De site rond de basiliek is door Onroerend Erfgoed immers beschermd als historisch landschap.”

Claes heeft niet meteen een oplossing. “We zoeken nog steeds een geschikte machine die de juiste afmeting heeft. Bij de verhuis mogen de kraampjes niet beschadigd raken. We denken aan een aannemer, eventueel met een kraan. Bij mijn weten kan je de kraampjes niet uit mekaar halen, maar worden ze in hun geheel neergezet.”

Intussen is op Facebook een discussie begonnen over de twintig parkeerplaatsen die niet beschikbaar zijn. Sommigen vinden dat elders in het centrum plaats genoeg is om te parkeren, zoals op de Vesten en aan het stadhuis, op nauwelijks enkele minuten stappen van de basiliek. De handelaars hebben graag parkeerplaatsen pal voor hun zaak. “Hiervan moeten we gebruik maken, zolang het betalend parkeren er nog niet is. Er is al zo veel leegstand van winkels sinds het centrum autoluw werd gemaakt”, aldus Dominique Maloens.