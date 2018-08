Stad organiseert wandel- en fietsdag 'Beleef!' 03 augustus 2018

Het stadsbestuur houdt de familiedag 'Beleef!' op zondag 26 augustus. Die dag kan je langs verschillende routes fietsen en wandelen. Op een sportieve manier ontdek je wat de gemeente te bieden heeft op cultureel, gastronomisch en toeristisch vlak. In Averbode, Messelbroek, Scherpenheuvel en Zichem zijn belevingssites opgebouwd. Op elk van de sites staat een infostand waar je de dag zelf kan inschrijven tussen 10 en 17 uur. Deelnemers vanaf 13 jaar betalen 5 euro. Voor deelnemers tot en met 12 jaar is het gratis. Heb je ingeschreven en deelgenomen aan een van de fotowedstrijden of aan de gezondheidsrally, maak je kans op een streekpakket of ballonvaart. De prijsuitreiking vindt om 18 uur plaats op het podium aan De Keyt in Messelbroek. Info op https://www.scherpenheuvel-zichem.be/beleef (VDWT)