Stad organiseert eerste 'Dag van Dierenwelzijn' 27 maart 2018

03u01 0

De stad organiseert een eerste 'Dag van het Dierenwelzijn' op zondag 15 april van 13.30 tot 18 uur in zaal De Hemmekes, Ernest Claesstraat 34. Er komen verschillende sprekers aan het woord, zoals een dierenarts en dierenverzorgers die het hebben over kleine huisdieren, met name honden en katten. Er wordt een doggie dance gedaan en er worden demonstraties met politiehonden gehouden. Voor de kinderen is er grime en een springkasteel. De Stad organiseert met politiezone Demerdal-DSZ, opvangcentrum De Zorghoeve, De Snorhaar en Kattenhuis Vergeet-me-nietje. Naar deze drie organisaties gaat ook de opbrengst van het evenement. Gevraagd wordt om geen huisdieren mee te brengen naar de zaal. (VDWT)