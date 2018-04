Stad onderzoekt voorstel zorgparkeren 23 april 2018

04u38 0 Scherpenheuvel-Zichem De N-VA stelt voor om in de gemeente het systeem van 'zorgparkeren' in te voeren.

"Dokters, verplegers en andere zorgverleners verspelen soms kostbare tijd door te zoeken naar een parkeerplaats voor ze bij hun patiënt kunnen zijn", zegt Allessia Claes, fractievoorzitter van N-VA. "Zij moeten tijdelijk kunnen parkeren op een private oprit of voor een garagepoort. Bereidwillige bewoners kunnen bij de stad een sticker halen die aangeeft dat er bij hen geparkeerd mag worden. De zorgverleners registreren zich bij de stad en krijgen een speciale parkeerkaart die achter de voorruit van hun auto geplaatst wordt."





Onderzoeken

De N-VA wilde het zorgparkeren graag meteen goedgekeurd zien in de gemeenteraad. "Eerst moeten we bekijken op welke plaatsen in de gemeente dit nuttig kan zijn", reageert burgemeester Manu Claes (CD&V). "Voor het registreren van de deelnemers, het uitreiken van de kaarten en stickers moet een hele administratie worden opgezet. Ook de politie zal worden ingeschakeld opdat het parkeren correct wordt nageleefd. Verlenen we de faciliteit enkel aan geneesheren en verpleegkundigen, of ook aan kinesitherapeuten, psychologen, gezins- en bejaardenhelpers en maatschappelijk werkers? We moeten dit eerst bespreken met de zorgsector. Alvorens het systeem op te starten, stel ik voor het te onderzoeken." De voltallige raad stemde hiermee in. (VDWT)





Meer over N-VA

politiek