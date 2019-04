Spiritueel centrum Pacha Mama houdt opendeurdagen Tom Van de Weyer

03 april 2019

Het spiritueel centrum Pacha Mama in Schoonderbuken bestaat drie jaar en houdt opendeurdagen tijdens het paasweekend van 20 en 21 april.

“Mijn ouders gingen met pensioen en sloten hun café ‘t Klaverke, bij de kerk in de Houwaartstraat”, zegt Tamara Vancauwenbergh. “Ik ben al 25 jaar bezig met onder andere Reiki (een alternatieve therapie via handoplegging en massage) en besloot hier mijn zaak te openen.”

“De meeste spirituele winkels zijn erg klein. Wij vatten het wat ruimer op. Alle interessevelden zijn vertegenwoordigd, van Boeddhisme tot fantasy. Om de drempel naar spiritualiteit te verlagen kan je hier ook cadeautjes en decoratieve spullen kopen voor in huis, zoals figuurtjes.”

“We hebben ook een koffietafel. Onze therapeuten komen er geregeld samen. Bezoekers kunnen hier tot rust komen. Vaak komen dan de verhalen los over blokkades in hun leven. Eventueel kunnen we voor hen pendelen, kaartleggen of een andere therapie aanbieden.”

“In de zaal achteraan gaan ceremonies door. We houden er drum- en zangcirkels. Er is ook een kleine privéruimte voor meditatie.”

Pacha Mama is open van 10.30 tot 17 uur, behalve op zondag en woensdag. Tijdens de opendeurdagen is het uitzonderlijk open op zaterdag 20 april en zondag 21 april, telkens van 11 tot 18 uur. Meer info op de facebookpagina van Pacha Mama of www.inforegio.be/pacha-mama-scherpenheuvel-zichem