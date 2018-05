Sinksenkwis op Sint-Jansplein 09 mei 2018

Vrijdag 18 mei om 20 uur wordt de zesde Sinksenkwis gehouden in de verwarmde tent op het Sint-Jansplein. De algemene kwis heeft een fotoronde, vragen over muziek en film, gespreid over tien ronden met een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Ploegen met maximaal vijf personen kunnen zich aanmelden. De prijs is 20 euro per ploeg, ter plaatse te betalen. Inschrijven kan tot en met 15 mei, met vermelding van de teamnaam via carl.berteele@skynet.be. (VDWT)