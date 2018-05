Sinksenfeesten 15 mei 2018

02u51 0 Scherpenheuvel-Zichem Op en rond het Sint-Jansplein is het komend weekend al Sinksenfeesten wat de klok slaat.

Zaterdag wordt er voor het eerst een Sinksenrun georganiseerd. Dat is een recreatief loopevenement over afstanden van vijf of tien kilometer rondom De Vijvers. Start om 14.20 uur en 15 uur. Voor kinderen tot en met 12 jaar is er een Kidsrun over een afstand van één kilometer. Die start om 14 uur. Daginschrijving voor kinderen kost 2 euro, voor volwassenen 7 euro. Afrekenen doe je in de tent op het plein.





Zondag wordt de wielerwedstrijd Morgan Blue Classic gereden. Die telt negen rondes van zeventien kilometer langs Averbode, Okselaar, Diest en Molenstede. Start om 12.30 uur op de Westelsebaan, aankomst omstreeks 16.15 uur. Van 17 uur tot 19 uur wordt het wielercriterium met bv's en oud-renners gereden. Onder anderen Cathérine Moerkerke, Bart Schols, Ludo Dierckxsens en Johan Vansummeren doen mee. (VDWT)