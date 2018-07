Shuttle Busters nodigen nieuwe spelertjes uit 18 juli 2018

Badmintonclub Shuttle Busters nodigt kinderen vanaf 6 jaar uit om volgend seizoen eens te komen meespelen.





"De nieuwkomers bij ons zijn doorgaan al tien jaar of ouder. Aan badminton wordt niet meteen gedacht als eerste sport", zeggen trainers Annemiek, Marcel en Marc. Vanaf 6 september begint het nieuwe seizoen. De eerste maand is voor kinderen gratis, zodat ze kennis kunnen maken met de sport. Op maandag wordt getraind van 18.30 tot 20 uur, op donderdag van 17 tot 20 uur, telkens in de sporthal in de August Nihoulstraat 72 .





(VDWT)