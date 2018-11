Sharp Running Events houdt tweede Kerstmarathon Tom Van de Weyer

29 november 2018

11u24 0

Ultraloper Gerry Vermeylen van de vereniging Sharp Running Events organiseert de tweede Kerstmarathon op woensdag 26 december. Vermeylen doet mee aan ultralopen sinds 2009 en heeft 19 marathons in de benen. In 2015 organiseerde hij zijn eigen kleinschalige marathon in Scherpenheuvel, de ‘klavertje-viermarathon’ die sindsdien elk jaar navolging kreeg. In Aarschot organiseert Sharp Running Events een zesurenloop en in 2017 kwam er de Kerstmarathon bij in Scherpenheuvel.

Het vertrek dit jaar is woensdag 26 december om 10 uur aan De Vlaspit in de Rozenstraat. Het parcours in rondjes van 5,2 kilometer loopt langs de basiliek door het Zichemsveld. Inschrijven kan tot 19 december via sharprunningsevents@gmail.com. Vooraf inschrijven kost 15 euro, ter plaatse betaal je 20 euro. Bij aankomst is er voor alle deelnemers soep en ook een tas met lekkers, gesponsord door Danone. In de cafetaria van De Vlaspit worden nadien pensen gereserveerd en kan je het huisbier Brausbier proeven.