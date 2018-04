Senioren bakken cupcakes voor Levensloop 06 april 2018

De bewoners van rusthuis Voortberg bakken cupcakes voor Levensloop Leuven. De mascotte van de actie 'ons Menneke' schoof mee aan tafel. De verpakte cupcakes worden in de cafetaria verkocht voor vijf euro. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek.





"Alle woonzorgcentra van Armonea in Vlaams-Brabant doen mee met de actie Levensloop", zegt Kristof Hendrikx, directeur van Voortberg. "Op 5 en 6 mei wordt in Leuven de 24-urenloop gehouden. Een aantal van onze bewoners en personeel uit Testelt zullen een uurtje meestappen."











(VDWT)