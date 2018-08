Scouts vieren openingsweekend 30 augustus 2018

02u24 0

De scouts houden het openingsweekend op hun terrein in de Boonstraat. Vrijdagavond 31 augustus wordt de grote vakantie afgesloten met 'Groove of the Summer'. In de grote tent spelen vanaf 21 uur dj's non-stop dancemuziek. Zaterdag 1 september is er Scoutspop. Dit jaar komt de Antwerpse groep Katastroof naar de weide met bekende meezingers. De deuren gaan open om 20.30 uur. Om 18.30 uur is er al en kinderdisco. Dj Da-Fi rondt de avond af met dansnummers. Info en tickets op ww.scoutspop.be. Zondag 2 september is er de barbecue vanaf 11.30 uur. Het Kubbtornooi begint om 14 uur. Inschrijven per ploeg (2 tot 6 spelers) kost 5 euro. De opbrengst van het weekend gaat naar de dagelijkse werking en de nieuwbouw. (VDWT)