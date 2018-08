Scouts beginnen bouw aan nieuwe thuis IN SEPTEMBER 2019 MOET MULTIFUNCTIONEEL HEEM IN BOONSTRAAT AF ZIJN TOM VAN DE WEYER

28 augustus 2018

02u26 0 Scherpenheuvel-Zichem De scouts van Averbode zijn begonnen met de bouw van hun nieuwe thuishaven in de Boonstraat. Het wordt een multifunctioneel heem voor alle verenigingen van Averbode. In september 2019 moet het klaar zijn.

Onder grote belangstelling werd de eerste steen gelegd door het oudste en het jongste lid van de vereniging, die 51 jaar geleden werd opgericht door pater Stijnen. "Tien jaar geleden begon onze droom om nieuwe lokalen te bouwen. Het oude heem in de voetbalkantine was na veertig jaar zodanig afgeleefd dat renoveren geen optie meer was", zegt Koen De Clerck van de vzw Weefbosch. "We richtten de vzw Weefbosch op. Het financiële plaatje is nu eindelijk rond."





De nieuwbouw kost 750.000 euro. De vzw Weefbosch is bouwheer en zal ook het beheer op zich nemen. Scherpenheuvel-Zichem schenkt 200.000 euro en stond ook borg voor een lening van 50.000 euro die de scouts deden bij de bank. Financiële steun kwam ook van de buren, de Norbertijnenabdij, en de vzw Parochiale Werken.





De provincie geeft een subsidie van 75.000 euro. "Dit gebouw biedt een nieuwe ontmoetingsplaats aan verschillende verenigingen in Scherpenheuvel-Zichem", zegt gedeputeerde Monique Swinnen. "Een goede accommodatie bevordert de dynamiek van het verenigingsleven. Dit project was het wachten waard. In deze omgeving hebben we de Lekdreef al opgewaardeerd, de fietspaden en het onthaalcentrum Het Moment gebouwd. De scouts zitten midden in het Merodegebied. Ze konden onmogelijk in hun oude barak blijven. In het Hageland werken we momenteel aan de renovatie van 50 vervallen gebouwen met een publieke functie."





De gemeente is eigenaar van de grond en ging met de scouts een erfpacht aan van 50 jaar. "Het nieuwe heem zal niet alleen door ons gebruikt worden", zegt De Clerck. "Nu de zaal Familia gesloten is zitten de verenigingen van Averbode zonder dak boven hun hoofd. Ze hebben ons en elkaar gevonden in dit project."





Twee verdiepingen

Het gebouw krijgt twee verdiepingen. Beneden komen sanitaire ruimtes, een keuken en vier multifunctionele zalen die kunnen verhuurd worden, net als het voormalige voetbalveld buiten. Boven komen de acht lokalen en bergruimte voor de scouts.





"Eind 2019 moet het klaar zijn. Tot die tijd bivakkeren we in onze containers op het veld", zegt De Clerck.





"We kunnen heel wat kosten besparen dankzij onze vrijwilligers en de samenwerking met de VDAB. Zij leveren arbeiders in opleiding die het sanitair en de elektriciteit leggen en de muren metselen. Voor de afwerking zullen we later nog eens 75.000 euro nodig hebben. Hiervoor starten we een crowdfunding en een lotenlening op."