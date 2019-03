Schoolkinderen warmen carnaval op voor hun ouders VDWT

01 maart 2019

19u11 0

Scherpenheuvel-Zichem maakt zich op voor de drukke carnavalsweken. Voor de volwassenen aan het grote werk beginnen, vanaf zondag in Zichem, mochten de kleintjes zich al eens amuseren tijdens het kindercarnaval. In Scherpenheuvel kwam de basisschool Onze-Lieve-Vrouw op straat. In Zichem maakten de leerlingen van ’t Stokpaardje een parade door het dorpscentrum. In beide carnavals werd kwistig met confetti gegooid, nu het nog mag.