School en KWB organiseren Pitslampenzoektocht VDWT

16 januari 2019

Het oudercomité van ’t Stokpaardje en de KWB Zichem organiseren hun vierde Pitslampenzoektocht op zaterdag 19 januari tussen 18 en 19.30 uur. Het vertrek is aan Zaal Munte, tegenover de kerk in de P.R. Van de Wouwerstraat. De afstand van de zoektocht is 5 kilometer. Onderweg kan je verschillende raadsels en rebussen oplossen. Deelnemen kost 1 euro. Inschrijven kan ter plaatse. Je brengt best zelf een fluovestje, zaklamp en balpen mee. Inlichtingen op 0475 419 202, stokpaardjeoc@gmail.com, of rsca2000@scarlet.be.