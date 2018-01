Scholen krijgen 16 miljoen euro voor bouw en renovatie 02u57 0

Vlaams-Brabantse scholen in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs kregen in september en oktober van het voorbije jaar 16 miljoen euro subsidies voor schoolbouwprojecten. Dit cijfer maakte AGION bekend, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Bijna 15 miljoen gaat naar grote bouwprojecten. Ruim 1 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken.





20 scholen Vlaams-Brabant krijgen een subsidie van meer dan 100.000 euro. Het Instituut Sancta Maria in Aarschot krijgt 3,7 miljoen euro voor de renovatie van een deel van de school. Met deze subsidies zet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de modernisering van de schoolgebouwen in Vlaanderen voort. "Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo groot als deze legislatuur", aldus de minister. "In heel 2017 kregen scholen in Vlaams-Brabant 37,5 miljoen euro subsidies om het schoolpatrimonium te vernieuwen. Met daarnaast nog eens de investeringen via publiek-private samenwerking en de huursubsidies, worden de schoolgebouwen in grote mate vernieuwd." (VDWT)