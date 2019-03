Scherpenheuvel-Zichem krijgt mobiele stadsapp vanaf 2020 Tom van de Weyer

29 maart 2019

10u29 0 Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem krijgt in de loop van volgend jaar een gloednieuwe stadsapp, die alle denkbare informatie over de gemeente bundelt voor de inwoners. Het gemeentebestuur keurde maandag het voorstel goed dat oppositiepartij N-VA had ingediend.

Raadsleden Pieter Boudry en Lieven Simon van N-VA gaven een korte presentatie. “Scherpenheuvel heeft nood aan een volwassen citymarketing en heldere communicatie. De uitbouw van deze app is een eerste aanzet. De mobiele app is gratis en beschikbaar voor iedere inwoner met een smartphone. Dat zijn 84 % van de mensen. De jaarlijkse kosten voor de stad zijn erg laag, zo’n 6.000 euro. In drie maanden tijd kan je de app lanceren. Wij stellen voor hem in 2020 operationeel te maken.”

De meerderheid toonde interesse. “Dit idee moeten we koesteren. Het vraagt evenwel tijd om zulk platform uit te rollen”, zegt Geert Janssens (CD&V). “Laat ons eerst over het muurtje kijken, naar gemeenten als Sint-Truiden waar de stadsapp een groot succes is.” Ronald Schuyten (Open Vld) wijst erop dat de app vanaf het begin helemaal op punt moet staan. “De informatie moet continu stromen en actueel blijven. Als we de app niet up-to-date houden, bekijkt op den duur niemand hem nog en is dit een verloren investering.”

Burgemeester Manu Claes (CD&V) verwees naar Happy Hageland, een regionale app waaraan Scherpenheuvel-Zichem meewerkt. “Dat heeft heel wat tijd en werk gekost. De stadsapp kan een belangrijk instrument worden voor onze diensten, maar dan moet de informatie wel helder en eenduidig zijn. Hem in drie maanden tidj opzetten is te kort dag. Eerst is een marktonderzoek nodig.”

Meerderheid en oppositie kwamen tot het akkoord om de ontwikkeling van de app op te nemen in de meerjarenplanning. In de loop van 2020 komt er een basisversie, die in fases verder wordt uitgewerkt.