Scherpenheuvel of bordendoolhof? GEMEENTE ÉN EANIDS GELIJKTIJDIG AAN HET WERKEN OMLEIDINGEN KNIJPEN ZICHZELF DICHT TOM VAN DE WEYER

01 september 2018

02u23 0 Scherpenheuvel-Zichem Het centrum van Scherpenheuvel is een wildgroei geworden van borden met inritverbod. De gemeente èn Eandis zijn tegelijk bezig met werken, waardoor de omleidingen zichzelf dichtknijpen. "Ofwel negeer je de borden en ga je spookrijden, ofwel rij je een lange weg om", zegt buurtbewoner Peter Corens.

De oorzaak van het infarct is het kruispunt van de August Nihoulstraat met de Prattenborgstraat, dat is afgesloten sinds 7 augustus. Er wordt een nieuw betonnen wegdek gegoten dat een maand moet drogen. De omleiding leek aanvankelijk goed uitgestippeld, tot vorige week Eandis met nutswerken begon.





Op de August Nihoulstraat brak Eandis het fietspad open om kabels te trekken naar de nieuwe windturbine in de Ballaarstraat. Auto's die richting omleiding in de Frans Smeyersstraat gestuurd worden, moeten over de middenberm en kruisen tegenliggers maar met moeite.





Vrachtwagens

Wie uit Diest komt, rijdt door de tijdelijk eenrichtingsstraten Groenstraat en Eggersberg. Maar plots staat daar een verbodsbord C3, want er zijn werken gestart. De doorgang is overdag aan beide kanten afgezet. Automobilisten moeten een ommetje maken langs Op 't Hof, door het centrum, langs de kraampjes en de basiliek.





Zware vrachtwagens mogen echter niet door het centrum en werden gedwongen om rechtsomkeer te maken, terug naar Diest en de snelweg op. Intussen heeft de stad het verbodsbord voor vrachtwagens afgeplakt.





Slechts één weg

"Maar in het weekend is het centrum rond de basiliek geheel afgesloten. Dan blijft maar één weg over: langs de Ballaarstraat naar Bekkevoort", zegt buurtbewoner Peter Corens. "Tenminste, als je niet wil spookrijden of moedwillig de verbodsborden negeert."





"Ook in onze wijk bij het zwembad stuit je op het bord C3. Er staan er zelfs twee tegenover elkaar. Je mag niet linksaf en niet rechtsaf (lacht). 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer', geldt voor slechts twee huizen. Verschillende werken zijn bezig, maar waarom moet dit tegelijk met het opbreken van het kruispunt? De stad had hierover beter moeten communiceren."





"Wij zijn met onze onderhoudswerken begonnen op 7 augustus. Ze waren al twee maanden uitgesteld", zegt schepen van Openbare werken Marleen Van Meeuwen (CD&V). "We konden echter niet voorzien dat Eandis net nu begint met aansluitingswerken voor onze nieuwe windturbine. Dit is een vervelende samenloop van omstandigheden. Ik heb de verkeersdienst verwittigd. De dubbele versperring in de Eggersberg moet maandag opgeheven zijn. Eandis trekt nog één hoogspanningskabel. Over enkele dagen zijn ze klaar. Onze werken in het centrum moesten klaar zijn op 7 september, maar het wordt 21 september. Daarna wordt de inrit voor GC Den Egger opgebroken om er beton te gieten."