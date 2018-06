Scherpenheuvel neemt afscheid van Rob Jacquemyn 04 juni 2018

02u35 0 Scherpenheuvel-Zichem In een goed gevulde basiliek van Scherpenheuvel werd afgelopen zaterdag afscheid genomen van voormalig schepen Rob Jacquemyn. De architect van beroep stierf op 68-jarige leeftijd aan een slepende ziekte.

De afscheidsviering verliep sereen en eenvoudig. "Op zijn 'Robs' eigenlijk", zegt burgemeester en vriend Manu Claes (CD&V). "Hij was eveneens eenvoudig, no-nonsense." Toespraken van de familie waren er niet, maar wel lovende en ontroerden woorden uit de mond van pastoor Luc Van Hilst. "Rob was een echte volksmens. Al van jongs af zat hij in tal van verenigingen zoals de Chiro, de fanfare, de golf en erfgoed. Overal liet hij zijn stempel achter, in zijn geliefde stad Scherpenheuvel, waarvan hij gemeenteraadslid en eerste schepen werd."





Den Egger

Rob was een echte 'Scherpenheuvelaar'. "Zo groeide hij op vlak bij de basiliek, aan de rokken van Maria", ging pastoor Van Hilst verder. "Nu nemen we afscheid van Rob, maar hij blijft heel zichtbaar in onze gemeente, want hij heeft enkele prachtige dingen verwezenlijkt zoals het ontmoetingscentrum Den Egger. Rob bouwde trouwens niet enkel met stenen, maar ook met mensen. Hij bracht ze samen in de vele verenigingen waarin hij actief was."





De dienst werd opgeluisterd door de fanfare O.L.V. van Scherpenheuvel, waarvan Rob voorzitter was. "Muziek was een passie van Rob, net als de rozen in zijn tuin", weet Van Hilst. "Vandaag staat er eentje minder in zijn tuin, de mooiste. Die heeft hij mee voor Maria." (VDT)