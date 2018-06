Schepen (CD&V) zou sp.a-kandidaat geïntimideerd hebben: "Ze is hem thuis gaan vernederen" TOM VAN DE WEYER

23 juni 2018

02u30 13 Scherpenheuvel-Zichem Schepen van Openbare Werken Marleen Van Meeuwen (CD&V) gaat onderuit in het eerste politieke opstootje op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zou een intimiderende toon hebben aangeslagen tegen een kandidaat voor sp.a.

Raadslid Peter Cras (sp.a) ging de schepen te lijf tijdens de besloten zitting van de gemeenteraad. "Van Meeuwen heeft één van onze nieuwe kandidaten stevig aangepakt. Begin deze week ging ze bij hem thuis aanbellen. Ze vroeg of het waar was dat hij opkwam voor de verkiezingen. Haar toon was denigrerend. 'Wat weet jij van politiek af? Hoeveel stemmen denk je te halen? Twintig? Dat zijn twintig stemmen minder voor mij.' Zulke benadering vind ik degoutant."



"Onze man is zaalbeheerder in ontmoetingscentrum De Hemmekes. Van Meeuwen wees hem erop dat hij die functie aan haar te danken heeft. Haar echtgenoot mengde zich in het gesprek en zei dat de man mocht beginnen vrezen voor zijn job. Dit soort gedrag tegenover andere partijen is politiek incorrect", zegt Cras. "Van Meeuwen beseft dat voor haar elke stem zal tellen deze verkiezing. Ze valt er zelfs een tegenstander op aan die wellicht minder stemmen haalt dan zij. Ik eis haar ontslag als raadslid en als schepen."

'Geschrokken'

Van Meeuwen legt deze eis naast zich neer. "Ik heb al die jaren hard gewerkt voor de zalen en heb het vaak ook opgenomen voor deze man en De Hemmekes." Ze geeft volmondig toe dat het gesprek heeft plaatsgevonden, maar ontkent de insinuatie over de functie van de man en dat hij stemmen van haar zou afsnoepen. "Misschien kwam ik wat onvriendelijk over, maar dat was echt niet de bedoeling. Ik heb een goed contact met de man, die mijn overbuur is. Ik hoorde het gerucht dat hij opkomt voor de verkiezingen en wilde dat zelf van hem vernemen. We hebben er even over gebabbeld, maar ik wilde hem niet intimideren. Ik had wel de indruk dat ons gesprek niet zo gemoedelijk verliep als anders. Ik ben geschrokken van de tussenkomst van Cras. Blijkbaar wordt een manier gezocht om mijn ondergang te bekomen. Ik verontschuldig me tegenover mijn overbuur, mocht ik hem gekwetst hebben. Partijgenoten raden aan om nog eens met hem te gaan praten, maar ik sta er nu voor een gesloten deur."

Spijkers op laag water

"Cras zoekt spijkers op laag water", zegt Marc Van Den Bergh, voorzitter van CD&V Scherpenheuvel-Zichem. "We waren niet bij dat gesprek, dus kunnen we er niet over oordelen. Ik had er alleszins niets van gehoord. Als partij zetten we geen verdere stappen. Dat Van Meeuwen zou gedreigd hebben met zijn functie doet weinig ter zake, want zaalbeheerder is vrijwilligerswerk." De man wenste zelf niet te reageren.