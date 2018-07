Rotary schenkt rolstoelfiets aan Groenhoef 06 juli 2018

Dienstencentrum Groenhoef krijgt een elektrische rolstoelfiets cadeau van Rotary Tielt-Winge Hageland. De serviceclub heeft Groenhoef al vaker gesteund met de aankoop van praktische hulpmiddelen, zoals een rolstoelbusje. Met de fiets kunnen rolstoelgebruikers opnieuw wat meer genieten van de buitenlucht en de omgeving verkennen. Het zorgpersoneel heeft helaas niet steeds tijd om zelf de fiets te besturen. Vrijwillige chauffeurs die met de bewoners een tochtje willen maken kunnen zich steeds melden in het centrum op 013 35 98 30. Er verblijven 19 mensen die een zware handicap hebben opgelopen door een ongeval, ziekte of beroerte. Daarnaast komen er zes mensen in dagopvang.





(VDWT)